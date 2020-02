L'edizione odierna di Tuttosport dedica spazio questa mattina in prima pagina anche ai rossoneri: "No Ibra, no Milan. Ma c'è Maldini jr". Contro il Verona, il Diavolo, senza Ibrahimovic, non è andato oltre al pari. L'unica gioia della giornata è stato il debutto di Daniel Maldini in Serie A con la maglia del Milan.