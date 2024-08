Tuttosport titola: "Origi e Ballo-Tourè, che zavorre!"

Il Milan, accanto alle operazioni in entrata che vorrebbe chiudere nelle prossime due settimane, lavora anche per le operazioni in uscita e in particolare quelle di alcuni esuberi che più passa il tempo più diventano un vero e proprio peso per il club. Si parla soprattutto di Divock Origi e di Fodè Ballo-Tourè, ormai completamente fuori dal progetto rossonero e che sono stati incoraggiati a trovarsi al più presto una nuova sistemazione, se possibile, che sia definitiva.

Oggi Tuttosport non usa mezzi termini nel titolare così sul belga e sul senegalese: "Origi e Ballo-Tourè, che zavorre!". Viene poi riportato: "Nessuna richiesta per l'attaccante, il difensore ha rifiutato il Besiktas". Entrambi, come anticipato da MilanNews.it nei giorni scorsi, hanno avuto il permesso dalla società di allenarsi in solitaria e per questo non sono mai tornati veramente a Milanello quest'estate. In generale Ibrahimovic e la squadra dirigenziale vuole liberarsi di almeno 8-10 giocatori. C'è chi dovrebbe ripartire in prestito come Marco Nasti, oppure chi è in bilico come uno tra Yacine Adli e Tommaso Pobega...