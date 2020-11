Tuttosport titola: "Per Brahim e Dalot, Maldini tesse la tela"

"Per Brahim e Dalot, Maldini tesse la tela": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che i due giocatori stanno convincendo tutti in casa rossonera e per questo il Milan vorrebbe tenere sia lo spagnolo che il portoghese. Entrambi sono arrivati in estate in prestito secco e ora il dt Paolo Maldini è al lavoro per convincere Real Madrid e Manchester United a cedere i due giocatori.