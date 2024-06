Tuttosport titola: "Per Thiaw si fa avanti il Newcastle"

Negli ultimi giorni dall'Inghilterra è rimbalzata la voce di un interesse del Newcastle United per Malick Thiaw, difensore centrale tedesco del Milan. Questa mattina l'indiscrezione è confermata anche dall'edizione giornaliera di Tuttosport che titola così: "Per Thiaw si fa avanti il Newcastle". Secondo quanto aveva riportato il The Athletic i Magpies entro oggi devono rientrare nei paletti del fair play finanziario della Premier League e avevano accarezzato l'idea di imbastire uno scambio Thiaw-Trippier: ipotesi che non è mai veramente decollata.

L'interesse per il giocatore del Milan però rimane indipendentemente dalle questioni finanziarie del club e Thiaw è uno dei difensori che il Newcastle ha inserito nella sua lista. Il club rossonero, come sempre, non ha lo stretto bisogno di cedere ma è chiaro che se arrivasse un'offerta importante per il giocatore - dai 30 milioni in su - sarebbe quantomeno interessato a prendere in considerazione la cessione.