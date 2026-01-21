Tuttosport titola: "Punto Cardinale. Con Manulife entra nel futuro"

In merito alle possibili novità societarie in casa rossonera, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Punto Cardinale. Con Manulife entra nel futuro". Da giorni si parla con insistenza del tentativo di RedBird che estinguere il “vendor loan” con Elliott e salutare in via definitiva il fondo guidato da Paul e Gordon Singer. Il debito, da 489 milioni di euro più interessi, è salito fino a 566 milioni ed è in scadenza nel 2028. Il nuovo finanziamento dovrebbe essere stiputato con Manulife|Comvest Credit Partners, che è in vantaggio su Apollo Sports Capital anche grazie ai rapporti con Gerry Cardinale, già rodati nei mesi scorsi in occasione dell’aumento di capitale di iCreditWorks.

Scrive Tuttosport: "La novità si inserirebbe in un contesto di maggiore autonomia economica per il Milan, anche se non è così scontato che vada a intaccare i vertici societari, quantomeno nell’immediato: al momento, infatti, Giorgio Furlani dovrebbe rimanere al suo posto come amministratore delegato e gode della fiducia della proprietà. Al contempo, sarà sempre più rilevante la figura di Massimo Calvelli, già partner operativo di RedBird e componente del CdA rossonero".