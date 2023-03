Tuttosport titola: "Senza Giroud, chi segna? Il Milan ci prova con Ibra"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

La squalifica di Olivier Giroud, che terrà il francese fuori dal campo domani sera contro l'Udinese, alimenta un quesito a cui oggi Tuttosport ha provato a dare una risposta: "Senza Giroud, chi segna? Il Milan ci prova con Ibra". Il centravanti francese con 8 gol e 4 assist in campionato sta dando un contributo fondamentale e la sua mancanza, in un momento in cui i rossoneri faticano con la produzione offensiva, non è da sottovalutare.