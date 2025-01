Tuttosport titola sul Milan: "Rissa sfiorata tra Calabria e Conceiçao"

Ieri il Milan ha vinto 3-2 a San Siro contro il Parma, ma dopo la fine della partita non sono mancati momenti di tensione: "Rissa sfiorata tra Calabria e Conceiçao" è il titolo odierno di Tuttosport che racconta che subito dopo il triplice fischio finale dell'arbitro Abisso c'è stato quasi uno scontro in campo tra il terzino italiano e il tecnico portoghese. Ad evitare il peggio è stato l'immediato intervento di altri giocatori e di alcuni membri dello staff tecnico che hanno diviso i due.

Entrambi si sono presentati poi ai media per commentare l'accaduto:

Calabria: "Cos'è successo? Sinceramente sono cose da campo: un malinteso tra noi due, ci tenevamo a questa partita. L'adrenalina era bella alta e ci siamo chiariti, non abbiamo capito una cosa a vicenda. Abbiamo sistemato le cose: non sarà la prima nè l'ultima volta che si vede. Cosa comune nel calcio. Chiedo anche scusa perchè non è una cosa bella. La cosa piùimportante è la squadra e aver ribaltato la partita"

Conceiçao: "Cosa è successo con Calabria? Vedo le partite e le sento con molta passione. C'era un po' di adrenalina in più. C'è stata una situazione di gioco di cui ho parlato con Calabria e c'è stata qualche parola di troppo secondo me. I calciatori per me sono tutti importanti, come una famiglia. Se io ho un figlio che si comporta male, glielo dico. E qui è lo stesso. Non c'è ipocrisia: ci diciamo le cose da uomini. Vero, non è stato bello, ma nel calcio ci sta, non siamo in Chiesa. Ci siamo chiariti. Scusate per il ritardo, ma ero a programmare già il lavoro di domani".