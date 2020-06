"Un Tanque per il Milan". È il titolo scelto dal quotidiano Tuttosport per evidenziare l’interesse dei rossoneri per il giovane attaccante del San Lorenzo, Adolfo Gaich, che in Argentina viene soprannominato, appunto, "Tanque" (carrarmato) per la sua stazza fisica (190 centimetri per circa 82 chilogrammi di peso). C’è anche il classe ’99 tra gli obiettivi del Milan per il reparto offensivo.