Tuttosport: "Tomori ancora nel dimenticatoio. A fine stagione addio al Milan"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Tomori ancora nel dimenticatoio. A fine stagione addio al Milan". Dopo essere stato un titolare inamovibile nelle ultime stagione, il difensore inglese ha trovato poco spazio in questa stagione sia con Paulo Fonseca che con Sergio Conceiçao. Dopo l'arrivo di quest'ultimo sembrava aver recuperato il posto da titolare al centro della difesa, ma dopo il rosso a Empoli è tornato di nuovo indietro nelle gerarchie.

Addio a fine stagione?

Tomori continua a lavorare a Milanello per provare a riprendersi il posto in campo, ma al momento parte dietro a Thiaw, Pavlovic e Gabbia. Al termine di questa stagione, dirà con ogni probabilità addio al Milan. Già a gennaio era stato cercato da alcuni club, come per esempio il Tottenham che aveva offerto 25 milioni di euro, ma l'inglese decise di declinare la proposta in quanto convinto di potersi giocare le sue carte in rossonero. Così però non è stato e quindi a fine campionato potrebbe salutare il club di via Aldo Rossi.