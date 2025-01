Tuttosport: "Tomori per ora non vuole lasciare il Milan"

L'edizione odierna di Tuttosport apre questa mattina in prima pagina con il mercato della Juventus che è alla ricerca di rinforzi in difesa: "Svolta Juve, anche Kelly". I bianconeri hanno deciso di virare sul centrale del Newcastle in quanto per ora Fikayo Tomori non è intenzionato a lasciare il Milan. Con il Chelsea, inoltre, il club juventino sta parlando anche di Veiga e Chilwell.

Il Milan e la Juventus in questi giorni hanno parlato di un possibile affare per la cessione del difensore inglese in bianconero, con la formula prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato intorno ai 25 milioni di euro, più vari bonus per arrivare a quota 30 milioni. Ma con l'arrivo di Sergio Conceiçao in panchina Tomori ha sempre fatto filtrare di voler rimanere in rossonero, infatti con lui è tornato ad essere titolare fisso dopo l'esperienza poco positiva con Fonseca.