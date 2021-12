Tuttosport - Verso Milan-Napoli: Messias e Saelemakers certi di una maglia, ballottaggio Diaz-Krunic come trequatista

Domenica sera contro il Napoli sarà ancora una volta Zlatan Ibrahimovic a guidare l'attacco rossonero, mentre Stefano Pioli deve ancora sciogliere qualche dubbi su chi giocherà alle sue spalle: come spiega Tuttosport in edicola questa mattina, Junior Messias e Alexis Saelemaekers sembrano certi di una maglia da titolare, mentre Brahim Diaz e Rade Krunic sono in ballottaggio per partire dal primo minuto come trequartista.