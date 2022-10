Tuttosport, Zambrotta su Milan-Juve: "Occhio a Theo: può fare la differenza"

MilanNews.it

Il doppio ex della sfida Gianluca Zambrotta ha parlato in un'intervista esclusiva ai microfoni di Tuttosport uscito questa mattina in edicola. Nella prima pagina del quotidiano sportivo di Torino si legge questo giudizio dell'ex Campione del Mondo sul big match in programma domani pomeriggio: "Occhio a Theo: può fare la differenza". I rossoneri recuperano Hernandez che fin da subito potrà essere un fattore per il gioco del Milan, non solo per le sue qualità individuali ma anche e soprattutto per la sua posizione e le sue sovrapposizioni.