Un compito tutt'altro che semplice. Tuttosport: "Tare, il dossier Milan è pieno di trappole"

La faccenda Fabio Paratici ha insegnato una lezione importante: nulla è scontato quando si tratta di questo Milan. Se consideriamo però l'arenarsi delle opzioni Giovanni Manna e Giovanni Sartori, l'unico superstite del casting di direttore sportivo è Igli Tare, figura che con ogni probabilità sarà anche la prescelta.

Da sempre il preferito di Zlatan Ibrahimovic e del proprietario Gerry Cardinale, l'albanese alla fine avrà modo di mettersi alla prova in un contesto importante come quello rossonero dopo oltre 15 anni alla Lazio. Questa mattina Tuttosport ha quasi voluto avvisare Tare titolando "Il dossier Milan è pieno di trappole", anche perché sono tante le questioni da sistemare, dai rinnovi di contratto di giocatori come Theo Hernandez e Mike Maignan ai futuri di Tammy Abraham e Luka Jovic, fino ad arrivare alla nomina dell'allenatore che succederà a Sergio Conceiçao. Insomma, c'è parecchio lavoro da fare, e forse sarebbe meglio muoversi per evitare di farsi trovare nuovamente impreparati.