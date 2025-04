Un copione già visto. Il QS: "Milan, il cuore e la rabbia"

Oramai le partite del Milan sembrano seguire un copione ben preciso. Serve andare sotto nel punteggio per vedere la formazione di Sergio Conceiçao reagire e tirare fuori qualità che molto spesso non vengono espresse. Anche ieri è andata così in effetti: solo dopo il doppio fulmineo vantaggio della Fiorentina il Diavolo ha cominciato a giocare ed ingranare la marcia giusta che poi gli ha permesso di recuperare l'ennesima partita della stagione.

Nonostante la rimonta, però, il Milan resta comunque al nono posto in classifica, lontano dalla zona Europa. In merito alla prestazione della formazione rossonera, però, questa mattina Il QS ha titolato "Milan, il cuore e la rabbia", quasi a voler premiare la forza d'anicmo di una squadra che però non sembrerebbe averne più, quantomeno in campionato.