Un vizio del Diavolo. Tuttosport: "Milan, altra rimonta"

vedi letture

Un copione visto e rivisto da quando Sergio Conceiçao siede sulla panchina del Milan. La squadra avversaria va in vantaggio, allunga alle volte anche di due reti, crede di avere in pugno il risultato, ma è proprio lì che l'orgoglio dei giocatori rossoneri entra in campo, permettendo al Diavolo di ribaltare completamente il risultato e di portare a casa i tre punti.

Quelli di ieri pesano molto di più rispetto a tanti altri, visto che rilanciano il Diavolo in zona Europa (in attesa ovviamente delle partite delle altre squadre). Sull'entusiasmante e divertente partita di San Siro, almeno per i tifosi neutri, Tuttosport ha questa mattina titolato: "Un vizio del Diavolo. Milan, altra rimonta".