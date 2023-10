Verso B.Dortmund-Milan, la Gazzetta titola: "Leao, missione Europa"

In vista del match di stasera del Milan in casa del Borussia Dortmund, La Gazzetta dello Sport titola così: "Leao, missione Europa". Questa deve essere la notte di Rafa, il Diavolo ha bisogno di vincere e si affida ancora una volta al suo numero 10 che in Europa non segna da quasi un anno (a Zagabria il 25 ottobre 2022). Toccherà a lui trascinare il Diavolo anche in Champions League.