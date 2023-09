Verso Cagliari-Milan, Tuttosport: "Centrocampo tutto nuovo: lo guida Adli"

In vista del match di stasera del Milan sul campo del Cagliari, Tuttosport titola così: "Centrocampo tutto nuovo: lo guida Adli". Toccherà al francese prendere il posto dell'infortunato Krunic davanti alla difesa, al suo fianco di saranno Loftus-Cheek e Reijnders. Per l'ex Bordeaux, che farà il suo esordio assoluto in questa stagione, si tratta di una grande opportunità da sfruttare al meglio.