Verso Cagliari-Milan, Tuttosport: "Ibrahimovic vuole riprendersi il posto da titolare"

© foto di DANIELE MASCOLO

In vista del prossimo match contro il Cagliari in programma sabato sera in Sardegna, l'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Ibrahimovic vuole riprendersi il posto da titolare". Lo stato di forma dello svedese è in netto miglioramento e per questo è in lotta con Olivier Giroud per una maglia da titolare contro i sardi.