Verso Feyenoord-Milan, Gazzetta: "Gimenez, è la tua partita"

In vista di Feyenoord-Milan, sfida valida per l'andata dei playoff di Champions League in programma mercoledì alle 21, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Gimenez, è la tua partita". C'è grande attesa per il ritorno a Rotterdam del nuovo attaccante rossonero, arrivato a Milanello durante il mercato invernale proprio dal club olandese dopo una lunga ed estenuante trattativa. Fino a pochi giorni fa, il messicano si allenava con il Feyenoord e dunque i suoi "consigli" potrebbero essere molto utili a Sergio Conceiçao nella preparazione della partita. Contro la sua ex squadra, Gimenez, che sabato a Empoli ha segnato il suo primo gol in rossonero, dovrebbe essere titolare per la prima volta con la maglia del Milan.

Intervistato da DAZN al termine di Empoli-Milan, Santiago Gimenez ha rilasciato queste parole sulla prossima sfida del Diavolo in casa del Feyenoord, valida per l'andata dei playoff di Champions League: "Tante emozioni. Il Feyenoord mi ha dato tanto, è come una famiglia".