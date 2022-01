Verso il derby, Tuttosport sul Milan: "Calabria va di corsa"

Il quotidiano Tuttosport si proietta verso il derby di Milano, in programma sabato 5 febbraio con fischio d'inizio alle ore 18. "Calabria va di corsa", titola il noto giornale sportivo torinese, che poi aggiunge: "Il terzino si allena in gruppo: è in vantaggio su Florenzi". Per quanto riguarda le altre idee di formazione, invece, mister Pioli "pensa a Kessie trequartista".