Verso Inter-Milan, Tuttosport: "È il derby di Leao"

In vista della sfida con l’Inter, in programma alla ripresa del campionato, il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina pone l’accento su uno dei protagonisti della squadra rossonera. "È il derby di Leao", titola il giornale torinese a pagina 15. "In attesa del rientro di Ibrahimovic e Rebic - si legge - per adesso è l’unica certezza di Pioli nel reparto offensivo. La doppietta allo Spezia può essere un nuovo inizio per il portoghese, atteso dalla stagione della consacrazione dopo l’apprendistato nel primo anno in Italia: il Milan scommette su di lui".