Verso Lazio-Milan: le probabili formazioni delle due squadre
MilanNews.it
Queste, secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, le probabili formazioni di Lazio e Milan per la gara di stasera alle 20.45:
LAZIO: (4-3-3) Motta; Marusic, Gila, Porvstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni.
MILAN: (3-5-2) Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic: Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan; Leao, Pulisic.
LAZIO-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Guida
Assistenti: Peretti-Perrotti
IV Ufficiale: Ayroldi
VAR: Chiffi
AVAR: Maggioni
DOVE VEDERE LAZIO-MILAN
Data: domenica 15 marzo 2026
Ore: 20.45
Stadio: Olimpico di Roma
Diretta TV: DAZN (gratis), Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
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