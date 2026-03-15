Verso Lazio-Milan: le probabili formazioni delle due squadre

Verso Lazio-Milan: le probabili formazioni delle due squadreMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:23Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Queste, secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, le probabili formazioni di Lazio e Milan per la gara di stasera alle 20.45: 

LAZIO: (4-3-3) Motta; Marusic, Gila, Porvstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. 

MILAN: (3-5-2) Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic: Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan; Leao, Pulisic.

LAZIO-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Guida
Assistenti: Peretti-Perrotti
IV Ufficiale: Ayroldi
VAR: Chiffi
AVAR: Maggioni

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN
Data: domenica 15 marzo 2026
Ore: 20.45
Stadio: Olimpico di Roma
Diretta TV: DAZN (gratis), Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it