Verso Milan-Chelsea, Tuttosport: "Serve la notte perfetta"

Tuttosport in edicola oggi titola così in vista del match di stasera del Milan contro il Chelsea: "Serve la notte perfetta". I rossoneri, in un San Siro ancora una volta tutto esaurito, vogliono riscattare la brutta sconfitta dell'andata. Non sarà facile, ma è fondamentale fare punti per poi giocarsi la qualificazione agli ottavi di Champions League nelle due sfide successive contro Dinamo Zagabria e Salisburgo.