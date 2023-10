Verso Napoli-Milan, la Gazzetta in prima pagina: "Kvara e Leao, guai a chi si ferma"

vedi letture

"Kvara e Leao, guai a chi si ferma", titola così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport nella prima pagina in taglio basso. Crocevia importante per le due squadre: i rossoneri arrivano da un periodo no con le due sconfitte con Juve e PSG, mentre i partenopei devono risalire in classifica.