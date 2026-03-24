Verso Napoli-Milan, la Gazzetta in prima pagina: "Sono io l'anti Inter"

Verso Napoli-Milan, la Gazzetta in prima pagina: "Sono io l'anti Inter"MilanNews.it
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Oggi alle 08:10Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Il Milan arriva a questa sosta delle Nazionali con la consapevolezza di avere ancora diverse chances nella corsa scudetto. Il pareggio dell'Inter a Firenze fa ben sperare i rossoneri, che dopo la sosta possono provare a sferrare un altro attacco ai nerazzurri.

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola a riguardo: "Sono io l'anti Inter". E il quotidiano prosegue: "Leao si ricarica a Milanello. E Conte va in vacanza". Il portoghese non andrà in Nazionale, l'obiettivo è quello di essere al 100% per la sfida di Pasquetta.