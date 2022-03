Verso Napoli-Milan, Tuttosport: "Garanzia Orsato. Romagnoli frena"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In vista di Napoli-Milan di domenica sera, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Garanzia Orsato. Romagnoli frena". Per il big-match tra le prime due squadre della classifica della Serie A, è stato designato l'esperto arbitro di Schio. In casa rossonera, non si vogliono correre rischi e dunque Alessio Romagnoli, che si è infortunato nel derby di Coppa Italia di martedì scorso, non sarà a disposizone di Pioli. Al fianco di Tomori ci sarà Kalulu.