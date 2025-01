Vincere contro il Girona per puntare al G8, ma "Conceiçao scopre le tensioni Milan" scrive Tuttosport

vedi letture

Qualora il Milan dovesse vincere questa sera contro il Girona, la formazione di Sergio Conceiçao si spalancherebbe le porte verso il G8 di questa Champions League, che significherebbe di conseguenza accesso diretto agli ottavi di finale della competizione senza passare per i temutissimi playoff, che andrebbero ad aggiungere al già fitto calendario stagionale altre due partite.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida contro i catalani, però, "Conceiçao scopre le tensioni del Milan" scrive Tuttosport in apertura, rifacendosi alle dichiarazioni dell'allenatore portoghese, che ha parlato di un ambiente, interno e no, troppo spaccato per essere quello di una squadra della storia del Diavolo.

Di seguito el dichiarazioni di Conceiçao: "Vedo troppe divisioni in un club storico. È il Milan che ci perde, non io o i giocatori. I tifosi del Milan cominciano ad un anno e sono tifosi per tutta la vita. Secondo me è molto importante".