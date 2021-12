"Diavolo sul velluto", titola La Gazzetta dello Sport dopo la vittoria dei rossoneri. "Bastano Kessie e Saelemaekers", scrive il noto quotidiano in rosa, che poi aggiunge: "Salernitana cancellata in 18 minuti. Pioli ricorre al Milan B in vista del Liverpool e si affida a Krunic falso centravanti. Colantuono senza potenza offensiva, Belec evita la goleada".