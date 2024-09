Vos strega il Milan, Tuttosport: "Già pronto al salto tra i big"

Nella seconda giornata del girone B di Serie C - che si è giocata settimana scorsa - il Milan Futuro ha pareggiato 1-1 contro il Carpi tra le mura amiche. In rete per i rossoneri Francesco Camarda che si è procurato e ha trasformato un rigore. Oltre al giovane centravanti, il grande protagonista della sfida è stato il neo acquisto Silvano Vos, olandese di 19 anni che ha subito messo in mostra tutte le sue qualità che sono apparse evidentemente superiori rispetto alla categoria in cui ci si trova.

Oggi Tuttosport parla proprio dell'ex centrocampista dell'Ajax e scrive questo titolo: "Vos è già pronto al salto tra i big. Può essere un altro Loftus-Cheek". Il mister del Carpi Serpini lo aveva già capito nel post gara di sette giorni fa: "Vos è fuori categoria, l’ho visto solo un tempo, ma mi sembra che non c’entri niente con questa categoria". C'è la possibilità che Vos, pagato 5 milioni, entri di prepotenza nelle rotazioni di mister Fonseca: eventualmente bisognerà capire quanto spazio avrai. Il ruolo su misura per lui, secondo Tuttosport, sarebbe quello di raccordo sulla trequarti che fa Loftus-Cheek.