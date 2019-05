acmilan - I risultati del weekend, pari per Primavera e Under 16

MILAN PRIMAVERA-SAMPDORIA 0-0

Un'occasione persa per dare uno strappo nella lotta salvezza, arrivata davvero alle battute finali. Un pareggio casalingo - 0-0 contro la Sampdoria - che non soddisfa, a maggior ragione se si pesa il rigore sbagliato da Capanni a inizio ripresa. Questo il verdetto del campo: il Milan Primavera deve immediatamente voltare pagina e focalizzarsi sull'ultima decisiva giornata: appuntamento sabato 25 maggio alle 15.00 per la trasferta con la Fiorentina, che porterà con sé il verdetto del campionato. La squadra di Mister Giunti, al momento, è terzultima a -2 da Samp e Sassuolo.

MILAN U16-INTER 3-3

Nella gara d'andata dei Quarti di finale scudetto, il Milan Under 16 ha pareggiato il Derby con l'Inter. Al Vismara è arrivato un pirotecnico 3-3, con i nerazzurri che hanno ripreso tre volte i rossoneri. Il primo vantaggio l'ha segnato N'Gbesso al 34' del primo tempo, ma al 34' gli avversari hanno trovato l'1-1 (Magazzu). La ripresa si è aperta con l'immediato 2-1 firmato da Tomella, ospiti che rispondono nuovamente al 59' grazie alla doppietta di Magazzu. Milan che ci mette poco a tornare in avanti e, 120 secondi dopo, ripassa con Tomella. Quando sembra fatta, però, ecco il 3-3 di Gnonto quasi allo scadere. Si deciderà tutto domenica 26 alle 15.00: chi vince andrà in Semifinale e affronterà Sassuolo o Benevento (0-0 nel primo round).