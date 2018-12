acmilan - La festa di Natale del Settore Giovanile: il racconto dell'evento

Hanno incontrato i loro beniamini, fatto foto e selfie, e vissuto con le loro famiglie lo spirito e il calore di un'altra grande famiglia, quella del Milan. I ragazzi e le ragazze di tutte le squadre del settore giovanile si sono ritrovati nel cuore di San Siro per il consueto scambio di auguri della tradizionale festa natalizia. È stata l'occasione per ascoltare anche le parole dei massimi dirigenti rossoneri, il presidente Paolo Scaroni e l'a.d. Ivan Gazidis oltre a quelle del responsabile del settore giovanile Mario Beretta e i calciatori e le calciatrici delle prime squadre rossonere.

IL PRESIDENTE SCARONI E L'A.D. GAZIDIS

Il primo a inetervenire è stato il presidente Paolo Scaroni: "Mi piace vedere questo gruppo di ragazzi, è una cosa fantastica avervi tutti qui e chissà quanti di voi diventeranno i futuri Cutrone e i futuri Donnarumma. Di certo tutti voi diventerete uomini e donne migliori. Sono sicuro che crescerete tanto indossando la maglia del Milan". Gli ha fatto eco Ivan Gazidis, da poco isediatosi nel club rossonero: "Sono davvero contento di essere stato accolto in questa famiglia composta da giovani come voi e persone più mature come noi. Lavoreremo insieme per riportare il Milan in cima e sono felice di far parte di questo progetto. I nostri giovani sono il nostro futuro. È importante mettervi in condizione di migliorare sempre perché più bravi diventate e più il Milan cresce. Sia i nostri ragazzi che le ragazze stanno crescendo per poter ambire a diventare giocatori della prima squadra maschile e giocatrici della prima femminile".

BERETTA: "SETTORE GIOVANILE VALORE AGGIUNTO"

Non potevano mancare le dichiarazioni del responsabile del settore giovanile rossonero Mario Beretta: "Il settore giovanile rossonero è sempre stato un valore aggiunto, ha prodotto giocatori di altissimo livello: da Maldini e Baresi fino ad arrivare oggi ai Cutrone, Donnarumma e Calabria. Il vivaio deve essere la forza del Milan: più abbiamo calciatori bravi giovani e prima il Club può tornare al top mondiale. Ringraziamo Gattuso per l’unione che ha portato tra il settore giovanile e la Prima Squadra e ha dato un senso di appartenenza che il Milan ha sempre avuto” .

ROMAGNOLI E LA FASCIA

Alla domanda di un giovane calciatore rossonero sull'emozione del suo debutto in A, il Capitanoha risposto così: "Lì per lì non ho pensato, avevo 17 anni e abbiamo vinto contro il Milan. Ero entrato al posto di Totti ed è stato il coronamento di un sogno, ma poi bisogna sempre migliorarsi per continuare e spero che anche tutti voi possiate vivere questo sogno. Oggi indosso la fascia di capitano che hanno portato al braccio due campioni come Paolo Maldini e Franco Baresi. Il Milan è un club che ti fai sentire importante ed esserne il capitano a 23 anni è solo un onore".

GIGIO E PATRICK: I PRODOTTI DEL SETTORE GIOVANILE

Parola poi a due prodotti DOC del settore giovanile rossonero con Patrick Cutrone e Gigio Donnarumma che hanno raccontato l'importanza degli anni vissuti nel vivaio del Milan. "Oltre alla cattiveria e la voglia di far gol c'è l'impegno, la voglia di migliorarsi in allenamento ogni giorno che passa. Il settore giovanile mi ha insegnato tanti valori. Sono cresciuto come uomo ed essere qui adesso come esempio per dei ragazzini è bellissimo", ha commentato l'attaccante. Gigio a soli 14 anni ha lasciato la sua Campania per diventare un giovane rossonero: "Non era facile allontanarmi da casa, dalla mia città. Al Milan devo tutto, è diventata la mia famiglia. Questo club ti trasmette dei valori che solo qui si possono tramandare".

L'IMPORTANZA DEL CALCIO FEMMINILE

Anche le rossonere Anita Coda, Daniela Sabatino, Miriam Longo e Raffaella Manieri, assieme alla coach Carolina Morace, erano presenti in questa serata dedicata alle giovani promesse rossonere. E proprio il capitano, Raffaella Manieri, ha parlato dell'importanza della Prima squadra femminile per tutte le bambine del settore giovanile: "È bellissimo poter indossare la fascia di capitano di questa squadra. Noi cerchiamo di trasmettere tutta la passione e i sacrifici che abbiamo fatto ai ragazzi e alle ragazze del vivaio perché noi non abbiamo avuto un settore giovanile dove crescere".