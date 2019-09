Il Memorial Scirea 2019 è rossonero: Torino battuto 6-1 in finale

Il Memorial Scirea 2019 è del Milan che batte nettamente il Torino, con un largo 6-1 e si aggiudica la trentesima edizione del torneo, bissando così il successo della passata stagione. La partita è molto piacevole ed equilibrata fin dai primi minuti con il Torino molto aggressivo e il Milan abile a creare gioco palla a terra, nonostante l'intensa pioggia che appesantisce il terreno.

I rossoneri però sono più concreti e all'11' arriva il primo gol dei ragazzi di Bertuzzo firmato da Nahrudnyy che raccoglie l'imbucata di Kevin Zeroli e insacca con un preciso destro alle spalle del portiere granata. Passano pochi minuti e il Torino pareggia i conti sugli sviluppi di un calcio di punizione con Gerarca che sfrutta un rimpallo e supera Toriani di testa.

Il Milan continua a creare gioco e al 22' arriva il nuovo vantaggio con Mangiameli che di testa approfitta dell'indecisione del portiere avversario per realizzare il gol del 2-1, risultato su cui si chiude la prima frazione di gioco. Nella ripresa ancora Mangiameli, sempre di testa, firma la personale doppietta per il 3-1 rossonero. Da lì in poi il Milan prende il largo andando ancora in gol con Nahrudnyy, premiato come goleador del torneo, che intercetta una palla in uscita della difesa e infila il portiere.

Gli ultimi due gol del Milan arrivano entrambi su punizione: il primo con Benedetti al 16' del secondo tempo e l'altro con Sala al 29'. Al fischio finale è grande festa per i ragazzi di Roberto Bertuzzo che regalano così un'altra grande soddisfazione a tutto il settore giovanile rossonero: dopo il Mamma Cairo conquistato dalla Primavera, il Milan mette in bacheca anche il Memorial Scirea, uno dei tornei estivi più importanti della categoria Under 15.