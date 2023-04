La Giovine Italia - Il Milan può puntare davvero in alto con Christian Comotto

Fonte: tuttomercatoweb.com

Che termini il campionato in prima o seconda posizione, la stagione fin qui disputata dai ragazzi di mister Bertuzzo rimane comunque estremamente positiva: 14 vittorie in 17 giornate, miglior attacco e miglior difesa del girone e tanti giovani interessanti messi in campo. Tra questi, va certamente nominato il leader della squadra, Christian Comotto , capitano della formazione rossonera.

A una sola giornata dalla fine della "regular season", Inter e Milan sono distanti solamente un punto in classifica. Per stabilire il primo posto nel girone B, sarà dunque decisivo il weekend del 15-16 aprile: i nerazzurri ospiteranno il Cittadella, mentre il Diavolo dovrà vedersela contro il Sudtirol, sperando in un passo falso dei cugini.

Christian cresce in una famiglia che vive per il calcio: papà Gianluca è un ex giocatore con diverse presenze in Serie A, mentre mamma Marianna è una manager sportiva, con esperienze dirigenziali sia nel Milan che nell'Inter. Dopo aver militato nel settore giovanile viola, intraprende l'avventura con la maglia rossonera, diventando un elemento fondamentale della squadra. È un giovane calciatore che, grazie alle proprie doti tecniche e all'ottima visione di gioco di cui dispone, può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, anche se viene impiegato prevalentemente come mezzala o regista davanti alla difesa. Ha un fiuto per il gol davvero notevole, può segnare in tutte le maniere e lo ha dimostrato anche nello scorso weekend, quando ha realizzato una splendida doppietta contro l'Udinese. Dotato di una personalità importante, non è solo un leader tecnico ma si è rivelato anche un punto di riferimento nello spogliatoio. Dimostra una tranquillità disarmante con il pallone tra i piedi ed è freddissimo sui calci di rigore, che riesce spesso a trasformare spiazzando il portiere.

Grazie alle sue ottime prestazioni in campionato, Christian ha raggiunto la Top 10 del Ranking Under 15 e ora si candida prepotentemente per un posto nella nostra formazione ideale di fine anno. Oltre a questo, c'è chiaramente un altro grande obiettivo da raggiungere nei prossimi mesi, ovvero la conquista del tricolore. Non sarà semplice, perchè le squadre che possono ambire a questo traguardo sono diverse, ma con un Comotto così... Il Milan può ben sperare.