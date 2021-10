Milan, settore giovanile: tutti gli impegni del weekend

Dopo la prima vittoria in campionato e la qualificazione agli Ottavi di Coppa Italia, la Primavera del Milan va a caccia di conferme e attende al Vismara la Fiorentina, in zona playoff grazie ai tre successi di fila dalla quale arriva, in una giornata tanto delicata quanto importante.

Domenica torna in campo anche la Primavera femminile, impegnata sempre in casa contro il Sassari.

Scendendo di categoria, da segnalare il Derby per gli Under 17 di Mister Lantignotti a domicilio dell'Inter capolista. Poi U16 e U15 a Pordenone, U11 e U9 col Cimiano, ma non solo.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 30 OTTOBRE

UNDER 13: 5° giornata, Pro Sesto-Milan, ore 15.30 - Stadio Breda (Sesto San Giovanni)

UNDER 12: 3° giornata, Accademia Inter-Milan, ore 16.00 - CS Accademia Internazionale Calcio (Milano)

UNDER 11: 3° giornata, Milan-Cimiano, ore 16.00 - CS Vismara

UNDER 9: 3° giornata, Milan-Cimiano, ore 16.00 - CS Vismara

UNDER 15 FEMMINILE: 5° giornata, Milan-Bresso, ore 16.00 - CS Vismara

UNDER 13 FEMMINILE: 3° giornata, Zibido San Giacomo-Milan, ore 14.30 - Stadio Comunale (Zibido San Giacomo)

DOMENICA 31 OTTOBRE

PRIMAVERA: 7° giornata, Milan-Fiorentina, ore 10.45 - CS Vismara

UNDER 18: 6° giornata, Lazio-Milan, ore 11.00 - CS Green Club Prato Lauro (Roma)

UNDER 17: 7° giornata, Inter-Milan, ore 15.00 - Suning Youth Development Centre (Milano)

UNDER 16: 5° giornata, Pordenone-Milan, ore 11.00 - Stadio Assi (Cordenons)

UNDER 15: 5° giornata, Pordenone-Milan, ore 11.00 - Stadio Bottecchia (Pordenone)

PRIMAVERA FEMMINILE: 4° giornata, Milan-Sassari, ore 15.30 - CS Vismara

UNDER 17 FEMMINILE: 5° giornata, Vittuone-Milan, ore 11.30 - CS Pertini (Vittuone)

UNDER 11 FEMMINILE: 3° giornata, Pavia-Milan, ore 11.00 - Stadio Fortunati (Pavia)