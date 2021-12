Milan, settore giovanile: tutti i risultati del weekend

Tante vittorie nell'ultimo weekend di gara del 2021 per le squadre del Settore Giovanile rossonero. In copertina ci sono sicuramente i bei successi delle due formazioni Primavera: i ragazzi di Giunti hanno colto al Vismara contro il Pescara la terza vittoria consecutiva in campionato e quarta nelle ultime cinque partite; le ragazze di Corti si sono confermate nei piani alti del girone (a -1 dalla vetta) battendo in trasferta le pari età del Como.

Da segnalare anche il "colpo" esterno dell'U15 maschile, che con il 2-0 contro il Cittadella si conferma in testa alla classifica del proprio girone a +3 sulla seconda, mentre l'U17 - sempre in Veneto contro il Cittadella - non va oltre l'1-1. Bene formazioni di età inferiore come U12, U11 e U10.

TUTTI I RISULTATI DEL WEEKEND:

SABATO 18 DICEMBRE

PRIMAVERA: 13° giornata, Milan-Pescara 4-2 (1' aut. Scipione, 4' e 43' Traorè, 26' st rig. Nasti)

UNDER 11: 9° giornata, Seguro-Milan 1-6 (Cremonesi x2, Jadid x2, Fiorenza, Santopaolo)

UNDER 11 FEMMINILE: 6° giornata (recupero), Città di Opera-Milan (rinviata)

DOMENICA 19 DICEMBRE

PRIMAVERA FEMMINILE: 10° giornata, Como-Milan 0-7 (18' e 12' st Avallone, 30' Morleo, 33' Renzotti, 1' st Cortesi, 24' st Dal Brun, 30' st Boldrini)

UNDER 18: 13° giornata, Milan-Fiorentina 0-1

UNDER 17: 12° giornata, Cittadella-Milan 1-1 (40' Longhi)

UNDER 15: 9° giornata, Cittadella-Milan 0-2 (28' Liberali, 29' st Camarda)

UNDER 12: 2° giornata (recupero), Milan-Lombardia Uno 4-3 (Borsa x2, Sorrentino, Marasco)

UNDER 10: 8° giornata (recupero), Alcione-Milan 1-7 (Kostyuk x3, Tarabugi, Lam, Donato, Gagliardi)