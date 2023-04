Milan U16, 4-0 al Sudtirol (tripletta di Camarda): rossoneri alla fase finale

Fonte: acmilan.com

Primi per primi. Gli Under 16 sono la prima categoria del Settore Giovanile rossonero a conquistare la qualificazione agli Ottavi dopo aver terminato i gironi eliminatori al primo posto in classifica. Mancava da vincere in Trentino per assicurarsi questo traguardo, detto fatto con un perentorio 4-0 al Südtirol sulle ali di Francesco Camarda, protagonista di una tripletta e capocannoniere della squadra a quota 22 centri.

In casa del fanalino di coda del campionato i 2007 hanno rispettato una delle proprie leggi: segnare - soprattutto grazie a un primo tempo poderoso - senza subire. Era già successo diverse volte in passato per il miglior attacco (+15 dalla seconda nella specifica graduatoria) e la miglior difesa del Girone B (+3): 58 gol realizzati e 14 incassati in diciotto giornate. Un grande cammino che non solo ha meritatamente aperto le porte della fase finale ma che permette di andarsi a contendere lo Scudetto forti e consapevoli.

Le speranze di arrivare in fondo sono lecite, andranno alimentate un passo alla volta nel tempo. La Finale è distante sei gare, quasi un mini-campionato, la formula prevede Ottavi, Quarti e Semifinali sempre scomposti in andata e ritorno. Il Milan sa già di essere la terza miglior prima classificata avendo totalizzato 44 punti, più del Parma (38) nel Girone A ma meno di Fiorentina (49) e Roma (46) nei Gironi C e D. Di conseguenza per cominciare gli U16 giocheranno in casa il ritorno degli Ottavi aspettando di conoscere l'avversario, ovvero la sesta miglior qualificata dai Playoff (dedicato alle terze, quarte, quinte e seste classificate).

Per adesso solo complimenti per il lavoro e il cammino di questi ragazzi, allenati con cura da Mister Baldo e il suo staff. Ora arriverà il difficile ma anche il bello, da vivere con la massima leggerezza possibile per divertirsi e crescere: se poi dovesse esserci spazio per la ciliegina sulla torta...