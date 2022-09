Milan, vittoria per gli Under 18: al Vismara battuto 2-1 il Torino

MilanNews.it

Prima vittoria in campionato per il Milan Under 18, che quest'oggi al Vismara ha superato il Torino per 2-1 nell'incontro valido per la seconda giornata di campionato. I rossoneri, che nel primo turno avevano pareggiato 2-2 contro l'Atalanta, si sono imposti sui granata con le reti di Mangiameli e Benedetti. Vana la rete degli ospiti siglata nella ripresa da Ciammaglichella. Nel prossimo turno il Milan ospiterà il Cagliari.