Primavera, esordio al Vismara con lo Spezia

Dopo la comunicazione ufficiale del girone del campionato Primavera 2, ecco svelato anche il calendario dei rossoneri di Mister Giunti, che esordiranno il prossimo 14 settembre al Vismara contro lo Spezia. La prima trasferta, in calendario il 21 settembre, sarà a Pordenone. Poi, in ordine, Milan-Venezia alla terza giornata, Cittadella-Milan alla quarta, Milan-Cremonese alla quinta, Milan-Parma alla sesta, SPAL-Milan alla settima, Milan-Hellas Verona all'ottava, Brescia-Milan alla nona, Milan-Virtus Entella alla decima e Udinese-Milan all'undicesima e ultima giornata. LE DATE DELLA STAGIONE

La prima giornata della stagione, come detto, è in calendario il 14 settembre 2019. Il campionato di Primavera 2 osserverà la prima sosta dopo la quarta giornata (Cittadella-Milan), il 12 ottobre, fine settimana dedicato alle nazionali. Seconda sosta dopo l'ottava giornata (Milan-Hellas Verona), il 16 novembre. Il girone d'andata si chiude il 7 dicembre 2019 (Udinese-Milan) e subito a ruota, il 14 dicembre, inizierà il girone di ritorno (Spezia-Milan) prima di lasciare spazio alla sosta natalizia. Si torna in campo il 18 gennaio (Milan-Pordenone), con una sola altra sosta prima della fine della stagione regolare, il 21 marzo, tra la 10° e l'11° (e ultima) giornata, che si giocherà il 4 aprile (Milan-Udinese). Spazio infine ai playoff promozione: turno preliminare l'11/4, quarti di finale il 18/4 e il 25/4, semifinali il 2/5 e il 9/5 e finale il 16/5 (andata) e il 23/5 (ritorno).