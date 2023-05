Primavera Femminile, da domani al via la Finale Scudetto

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Di nuovo la Roma, undici mesi dopo. Ci sono le giallorosse, infatti, sulla strada che potrebbe portare la Primavera femminile del Milan alla sua prima Finale Scudetto. Le rossonere di Mister Corti arrivano alla Final Four di Cologno al Serio, al via venerdì 12 maggio, forti del secondo posto conquistato al termine di una stagione da protagoniste, con una lunga serie di vittorie consecutive e la gemma rappresentata dalla storica vittoria nella Viareggio Women's Cup. Adesso si gioca per il Tricolore, contro la squadra che ha vinto gli ultimi tre Scudetti e che è l'unica mai battuta, nel 2022/23, dalle giovani rossonere (1-2 al PUMA House of Football, 3-3 in trasferta).

Tra le protagoniste della Semifinale contro le campionesse in carica - si gioca venerdì 12 maggio alle 11.00, diretta streaming sul sito FIGC e sul canale YouTube della Divisione Calcio Femminile - c'è anche Oona Sevenius, arrivata nel corso della stagione ma capace di incidere con otto gol in campionato e una rete anche nella Finale del Torneo di Viareggio. "Ho visto, in questi mesi, quanto la squadra sia cresciuta nel corso della stagione", le sue parole alla vigilia. "Questa è una squadra forte, con uno spirito speciale. Darò e daremo tutto per vincere la partita".

La finlandese è molto chiara, inoltre, nell'individuare la chiave del match contro le giallorosse: "Sarà una partita tesa, importante. La Roma è una squadra molto forte con grandi individualità, mi aspetto una partita molto intensa e con una grande qualità di gioco, in cui le squadre daranno il massimo per conquistare la Finale". A Cologno al Serio si sfideranno, infatti, due dei primi tre attacchi - Roma prima, ex-aequo con la Juventus, a 81 gol; Milan terzo a quota 75 - della stagione ma anche due delle prime tre retroguardie (Milan secondo con 21 reti subite, Roma terza a quota 24) dell'intera annata del campionato Primavera 1.

La forza del gruppo rossonero è testimoniata anche dalle tante giocatrici capaci di andare in gol nel corso di questa stagione - ben sedici, con Renzotti a quota 16 e Galdini a 10 prime due marcatrici stagionali - ma anche dallo spirito di una squadra più volte capace di ribaltare il risultato a proprio vantaggio, e pronta per affrontare l'impegno che può rendere ancora più memorabile una stagione da applausi. La fiducia nei propri mezzi delle rossonere è alta, a testimoniare la crescita importante avuta nel corso dei mesi. A ribadirlo è anche Sevenius: "Credo in questa squadra e nel fatto che, giocando come sappiamo, siamo in grado di ottenere un risultato positivo". Forza ragazze!