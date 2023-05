Primavera Femminile, il programma della Final Four: Milan-Roma e Juventus-Inter

Fonte: figc.it

Milan-Roma e Juventus-Inter, la corsa al titolo del Campionato Primavera partirà con queste due sfide. La Final Four, in programma al centro sportivo ‘Giacinto Facchetti’ di Cologno al Serio, prenderà il via venerdì 12 maggio alle 11.30 con il match tra la formazione rossonera e quella giallorossa, vincitrice delle ultime tre edizioni del torneo. Le bianconere scenderanno in campo quello stesso giorno, alle 17.30, con l’obiettivo di battere le nerazzurre e conquistare così la quarta finale consecutiva.

Juventus e Milan, che hanno chiuso il girone di ritorno rispettivamente al primo e secondo posto, avranno a disposizione due risultati su tre, dato che il regolamento prevede che in caso di parità al termine dei 90 minuti accederanno alla finalissima – che si disputerà domenica 14 maggio alle ore 17.30 – le società meglio classificate al termine della regular season. Discorso diverso per la gara che metterà in palio il titolo, dove saranno previsti i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Tifosi e appassionati potranno seguire le tre gare che decideranno la volata scudetto in diretta streaming sul sito della FIGC e sul canale Youtube della Divisione Calcio Femminile.