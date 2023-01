Primavera, finisce 1-1 tra Milan e Verona. El Hilali salva ancora i rossoneri

MilanNews.it

Terminata in questo momento la gara tra Milan ed Hellas Verona, valida per la 15esima giornata del campionato primavera. Al Puma House of Football, i rossoneri di Abate hanno fatto la partita, specialmente nella ripresa, ma sono andati sotto al 73° a causa del gol di Calabrese. Dopo 5 minuti però un'ingenuità di un difensore scaligero, che ha toccato con la mano in area di rigore un pallone che pensava non fosse in gioco, ha permesso a El Hilali di andare dal dischetto e pareggiare subito i conti. A nulla è valso l'assedio finale del Milan che dunque esce dal campo con un punto.