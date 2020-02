Settore giovanile, i risultati del weekend: U17 a valanga

Contro la Cremonese, pur con una discreta dose di sofferenza, la Primavera di Mister Giunti porta a casa la 12° vittoria consecutiva in campionato e mantiene 10 punti di margine sulla SPAL seconda in classifica. Le reti di Maldini e Colombo regalano un successo di misura prima della prossima trasferta di Parma, che potrebbe avvicinare ulteriormente i rossoneri alla promozione. Dopo quattro successi consecutivi si arresta la striscia vincente dell'U18, battuta per 1-0 a Roma. L'U17 vince la seconda trasferta consecutiva: dopo il 4-1 al Chievo, altro 4-1, stavolta al Cagliari. Terzo pareggio consecutivo per l'U15, fermata sull'1-1 dal Brescia, mentre grazie a una rete di Gala l'U16 torna alla vittoria reagendo alla sconfitta di Bologna di settimana scorsa. Vincono e convincono l'U14 e l'U13, così come U15 e U17 Femminili, entrambe con ampio margine.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

SABATO 8 FEBBRAIO

U9: 1° giornata, Ausonia-Milan 4-3 (2 Jadid, Cremonesi).

U10: 1° giornata, Milan-Villa 7-1 (3 Seye, 2 Borsa, Colombo, Esposti).

U11: 1° giornata, Vigor Milano-Milan 2-0.

U10 FEMMINILE: 1° giornata, Rozzano Calcio-Milan 4-3 (2 Di Lernia, L'Abbruzzi).

U11 FEMMINILE: 1° giornata, Assago-Milan 4-0.

PRIMAVERA: 5° giornata di ritorno, Cremonese-Milan 1-2 (Maldini, Colombo).

DOMENICA 9 FEBBRAIO

U13: 3° giornata di ritorno, Lecco-Milan 1-5 (2 ossola, Benedetti, Pulito, Perera).

U14: 3° giornata di ritorno, Pergolettese-Milan 0-2 (2 Scotti).

U15: 5° giornata di ritorno, Milan-Brescia 1-1 (Zeroli).

U18: 6° giornata di ritorno, Roma-Milan 1-0.

U17: 5° giornata di ritorno, Cagliari-Milan 1-4 (3 El Hilali, Obaretin)

U16: 5° giornata di ritorno, Milan-Brescia 1-0 (Gala)

U17 FEMMINILE: 4° giornata di ritorno, Sedriano-Milan 0-5 (2 Avallone, Avilia, Bruschi, Tchouchev).

U15 FEMMINILE: 3° giornata di ritorno, Milan-Pro Sesto 14-0 (5 Cappa V., 2 Renzotti, 2 Galvan, Rossi, Sorce, De Marco, Polilio).

U13 FEMMINILE: 1° giornata, Milan-Zivido 0-2.