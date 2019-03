Settore giovanile: il programma del week end

Uno scontro salvezza, una delle gare più importanti e delicata di tutto il girone di ritorno. Una vittoria farebbe la differenza per il Milan Primavera, che sabato alle 11.00 ospiterà il Palermo al Vismara nella 21° giornata. I rossoneri avranno la grande occasione di sorpassare proprio i rosanero, solo a +1, dando continuità ai quattro punti ottenuti tra Genoa e Torino nelle ultime uscite.

Per il resto, sempre a livello di attività agonistica, giocheranno solo gli U17, alla terza partita in una settimana: al Vismara, domenica alle 15.00, arriverà l'Atalanta in un big match di alta classifica; gli U16 e gli U15, invece, resteranno a riposo in campionato.

IL PROGRAMMA UFFICIALE:

SABATO 2 MARZO

MILAN PRIMAVERA: 6° giornata di ritorno, Milan-Palermo, ore 11.00 - CS Vismara

U13: Milan-Atalanta, ore 15.00 - CS Vismara

U12: Rhodense-Milan, ore 16.00 - Stadio Comunale L. Panico (Rho)

U11: Milan-Enotria, ore 15.30 - CS Vismara

U9: Milan-Lombardia Uno, ore 15.30 - CS Vismara

U10: Accademia Inter-Milan, ore 15.15 - CS Accademia Internazionale (Milano)

U15 FEMMINILE: Milan-Ladies-Milan, ore 15.30 - Comunale Atletico Milano (Milano)

PULCINI 2007 FEMMINILE: Accademia Internazionale-Milan, ore 17.45 - CS Accademia Internazionale (Milano)

DOMENICA 3 MARZO

U17: 8°giornata di ritorno, Milan-Atalanta, ore 15.00 - CS Vismara

ESORDIENTI 2005/06 FEMMINILE: Milan-Rozzano, ore 11.00 - CS Vismara

PULCINI 2008 FEMMINILE: Milan-Lombardia Uno, ore 11.00 - CS Vismara