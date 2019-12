Settore giovanile: il programma del week-end

Torna in campo il settore giovanile rossonero. La Primavera di Mister Giunti, in vetta alla classifica con sei punti di vantaggio, sarà di scena a La Spezia, dopo la vittoria di Udine nella scorsa giornata. Giocherà invece al Vismara, domenica alle 12.00, la formazione Under 18 che, in seguito al pareggio casalingo con il Sassuolo, sfiderà il Torino. Ultima giornata del girone d’andata per Under 17 e Under 16, rispettivamente in trasferta con il Pordenone e in campo al Vismara con la Cremonese.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL WEEKEND:

SABATO 14 DICEMBRE

PRIMAVERA: 1° giornata di ritorno: Spezia-Milan, ore 14.30 - Intels Training Center, La Spezia

U13: 13° giornata, Monza-Milan, ore 15.45 - CS Monzello, Monza

U12: 11° giornata, Ausonia 1931-Milan, ore 14.00 - CS Ausonia, Milano

U10: 11° giornata, Pro Sesto-Milan, ore 14.00 - CS Comunale Breda, Sesto San Giovanni

U11: 11° giornata, Milan-Centro Schiaffino, ore 15.00 - CS Vismara

U9: 11° giornata, Milan-Enotria, ore 15.00 - CS Vismara

U17 FEMMINILE: 14° giornata, Parma-Milan, ore 19.00 - Comunale Mainardi, Collecchio (PR)

U11 FEMMINILE: 11° giornata, Ausonia-Milan, ore 17.45 - SC Ausonia, Milano

U10 FEMMINILE: 11° giornata, Milan-Vighignolo, ore 15.00 - CS Vismara

DOMENICA 15 DICEMBRE

U18: 1° giornata di ritorno, Milan-Torino, ore 12.00 - CS Vismara

U17: 13° giornata, Pordenone-Milan, ore 11.00 – Stadio “Gottardi”, Tiezzo di Azzano Decimo (PN)

U16: 13° giornata, Milan-Cremonese, ore 15.00 - CS Vismara

U15 FEMMINILE: 13° giornata, Milan-Real Meda, ore 10.30 - CS Vismara

U13 FEMMINILE: 11° giornata, Milan- Forza e Coraggio, ore 10.30 - CS Vismara

U11 FEMMINILE: recupero 4° giornata, Franco Scarioni-Milan, ore 15.00 - Comunale Franchi, Rodano

MARTEDÌ 17 DICEMBRE

PRIMAVERA: Ottavi di Finale Tim Cup, Torino-Milan, ore 20.00

U17 FEMMINILE: 1° giornata di ritorno, Milan-Atalanta, ore 19.30 - CS Comunale, Riozzo (MI)