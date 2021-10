Settore giovanile: il programma del week-end

Ricchissima l'agenda di questo fine settimana per le squadre del Settore Giovanile rossonero: ben 14 gli appuntamenti ufficiali in programma nel weekend, a partire dal ritorno in campo della Primavera di Mister Giunti, che oggi andrà a caccia della prima vittoria in campionato contro il Napoli al Vismara. Riposa invece la Primavera femminile, data la pausa nazionali, ma saranno ben tre gli appuntamenti sabato con le giovanili femminili: in campo, infatti, U17, U15 e U13, queste ultime alla prima stagionale.

Sabato sarà giornata di esordi stagionali ufficiali anche per i più piccoli della Academy rossonera: U11 e U9 debutteranno al Vismara, mentre sarà in trasferta la prima di U12 e U10. Tanti gli appuntamenti previsti per domenica: test esterni per U18, U16, U15 e U13; sfide casalinghe, invece, per U17, U14 e U11 femminile.

Ecco nel dettaglio tutti gli incontri di questo fine settimana.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

VENERDÌ 15 OTTOBRE

PRIMAVERA: 5° giornata, Milan-Napoli, ore 15.00 - CS Vismara

SABATO 16 OTTOBRE

UNDER 10: 1° giornata, Rozzano-Milan, ore 13.30 - Campo Comunale, Rozzano (Milano)

UNDER 12: 1° giornata, Real Trezzano-Milan, ore 14.30 - CS Red Camp, Trezzano sul Naviglio (Milano)

UNDER 13 FEMMINILE: 1° giornata, Rozzano-Milan, ore 15.00 - CS Comunale Valleambrosia, Rozzano (Milano)

UNDER 11: 1° giornata, Milan-Academy Pro Sesto, ore 16.00 - CS Vismara

UNDER 15 FEMMINILE: 3° giornata, Milan-Sporting VM, ore 16.00 - CS Vismara

UNDER 9: 1° giornata, Milan-Enotria, ore 16.00 - CS Vismara

UNDER 17 FEMMINILE: 3° giornata, Real Meda-Milan, ore 18.15 - CS Città di Meda, Meda (Monza)

DOMENICA 17 OTTOBRE

UNDER 13: 3° giornata, Seregno-Milan, ore 9.30 - CS Comunale, Cesano Maderno (Monza)

UNDER 18: 4° giornata, Ascoli-Milan, ore 10.30 - Picchio Village, Ascoli Piceno

UNDER 11 FEMMINILE: 1° giornata, Milan-Lombardia Uno, ore 10.30 - CS Vismara

UNDER 14: 3° giornata, Milan-Monza, ore 11.00 - CS Vismara

UNDER 15: 3° giornata, Atalanta-Milan, ore 11.00 - CS Bortolotti, Ciserano (Bergamo)

UNDER 17: 6° giornata, Milan-Hellas Verona, ore 15.00 - CS Vismara

UNDER 16: 3° giornata, Atalanta-Milan, ore 15.00 - CS Bortolotti, Ciserano (Bergamo)