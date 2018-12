Settore giovanile, il programma del weekend

Questo sarà l'ultimo weekend di campionato del 2018 per il nostro settore giovanile. Di fatto la sosta invernale è già iniziata in quanto il campionato riguarderà solo il Milan Primavera e gli Esordienti 2007. La squadra di Mister Lupi, sabato alle 11.00 al Vismara, ospiterà l'Udinese. Un'ottima opportunità per compiere altri passi in avanti dopo il pareggio di Empoli: in caso di vittoria i rossoneri guadagnerebbero almeno una posizione in classifica. I ragazzi di Mister Merlo, sempre in casa, invece, affronteranno il Città di Vigevano al Vismara (recupero).

Per il resto verranno giocate delle amichevoli: dagli U17 ai Primi Calci 2011. Da segnalare, in particolare, le gare casalinghe (domenica mattina) degli U17 contro la Pro Vercelli, degli U16 e degli U15 contro la Giana Erminio.