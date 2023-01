Settore giovanile: il programma del weekend

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

A eccezione della Primavera maschile, impegnata di lunedì pomeriggio contro la Juventus, sarà domenica 29 il giorno da tenere d'occhio per seguire gli impegni del weekend del Settore Giovanile rossonero. Cinque appuntamenti, tutti di alto livello, per squadre protagoniste nei loro campionati: U16 e U15 visitano i pari età del Brescia dopo le vittorie nell'ultimo turno contro l'Hellas Verona, avversaria invece di una Primavera femminile che cerca punti importanti per avvicinare ancora di più l'obiettivo Final Four Scudetto. L'U18 visita il Parma in cerca di riscatto dopo lo stop interno contro la SPAL, mentre l'U17 riceve l'Atalanta in una sfida dalle implicazioni importanti di classifica.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

DOMENICA 29 GENNAIO

UNDER 15: 2ª giornata di ritorno, Brescia-Milan, ore 11.00 - Campo E.A., Botticino (BS)

PRIMAVERA FEMMINILE: 2ª giornata di ritorno, Milan-Hellas Verona, ore 14.30 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 18: 5ª giornata di ritorno, Parma-Milan, ore 15.00 - Centro Sportivo Parma Calcio, Collecchio (PR)

UNDER 17: 4ª giornata di ritorno, Milan-Atalanta, ore 15.00 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 16: 2ª giornata di ritorno, Brescia-Milan, ore 15.00 - CS Sterilgarda, Mazzano (BS)

LUNEDÌ 30 GENNAIO

PRIMAVERA: 16ª giornata, Milan-Juventus, ore 16.00 - PUMA House of Football, Milano