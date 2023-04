Settore giovanile: il programma del weekend

Fonte: acmilan.com

Questo weekend inizierà in anticipo, venerdì i riflettori saranno puntati su Hajduk Spalato-Milan, Semifinale di Youth League di scena a Ginevra alle 18.00. Una gara secca, l'appuntamento con la storia: la Primavera di Abate, dopo uno straordinario percorso, si giocherà l'accesso alla Finalissima.

In campionato, invece, il settore giovanile rossonero sarà come sempre impegnato in diverse categorie: dalla Primavera femminile all'Under 18, impegni casalinghi e importanti, fino agli U10 e U9 in gara sia sabato che domenica. Under 16 e Under 15 hanno già concluso i rispettivi gironi qualificandosi agli Ottavi che assegneranno lo Scudetto, la stagione regolare è quasi agli sgoccioli e ogni prestazione avrà ancora più valore.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

VENERDÌ 21 APRILE

PRIMAVERA: Youth League (Semifinale), Hajduk Spalato-Milan, ore 18.00 - Stade de Genève (Ginevra)

SABATO 22 APRILE

UNDER 17 FEMMINILE: 3ª giornata di ritorno (fase interregionale), Milan-Jesina, ore 16.00 - PUMA House of Football

UNDER 13 FEMMINILE: 8ª giornata, Romano Banco-Milan, ore 14.15 - CS Romano Banco (Buccinasco)

UNDER 10: 8ª giornata, Milan-Accademia Inter, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 9: 8ª giornata, Centro Schiaffino-Milan, ore 15.00 - Comunale Schiaffino (Paderno Dugnano)

DOMENICA 23 APRILE

PRIMAVERA FEMMINILE: 10ª giornata di ritorno, Milan-Sassuolo, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 18: 23ª giornata, Milan-Parma, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 17: 13ª giornata di ritorno, Brescia-Milan, ore 15.00 - CS San Filippo (Brescia)

UNDER 15 FEMMINILE: 3ª giornata di ritorno (fase interregionale), Milan-Hellas Verona, ore 14.00 - PUMA House of Football

UNDER 11 FEMMINILE: 8ª giornata, Milan-Città di Segrate, ore 10.30 - PUMA House of Football

UNDER 10: recupero, Franco Scarioni-Milan, ore 10.00 - Piccolo Stadio Scarioni (Milano)

UNDER 9: recupero, Rhodense-Milan, ore 15.30 - PUMA House of Football