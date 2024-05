Settore giovanile, il programma del weekend: la Primavera si gioca tutto

Weekend di verdetti e partite decisive: la Primavera di Abate affronta domenica il Torino per assicurarsi un posto nei playoff. Grazie ai risultati del turno scorso, nello scontro diretto con i granata basteranno una vittoria o un pareggio per accedere alla post-season. C'è il Torino anche per l'U15, che gioca gli Ottavi di ritorno dopo aver vinto l'andata, mentre l'U18 (sempre contro i granata) scende in campo lunedì alle 15.00. Gli Under 16 ospitano il Monza al PUMA House of Football, mentre entra nel vivo la Fase Interregionale per l'U17 e l'U15 femminili, così come per l'U14 maschile.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 18 MAGGIO

UNDER 17 FEMMINILE: 6ª giornata (fase interregionale), Milan-Erbusco, ore 16.00 - PUMA House of Football

UNDER 14: 3ª giornata (fase interregionale), Südtirol-Milan, ore 17.30 - Maso Ronco, Appiano sulla strada del vino (Bolzano)

UNDER 15 FEMMINILE: 6ª giornata di ritorno (fase interregionale), Bologna-Milan, ore 18.00 - Campo Barbieri, Anzola Emilia

DOMENICA 19 MAGGIO

PRIMAVERA: 17ª giornata di ritorno, Torino-Milan, ore 11.00 - Stadio Valentino Mazzola, Orbassano (Torino)

UNDER 15: Ottavi di finale (ritorno), Milan-Torino, ore 13.00 - PUMA House of Football

UNDER 16: Ottavi di finale (ritorno), Milan-Monza, ore 15.00 - PUMA House of Football

LUNEDÌ 20 MAGGIO

UNDER 18: 16ª giornata di ritorno, Torino-Milan, ore 15.00 - Stadio Valentino Mazzola, Orbassano (Torino)