© foto di Federico De Luca

Angelo Carbone non è più il responsabile del settore giovanile del Milan e per questo in via Aldo Rossi stanno cercando il suo sostituto: come riferisce l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il nome più caldo è quello di Enzo Vergine, attuale numero uno del settore giovanile della Roma.